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ЕСПЧ принял 4 тыс. жалоб от украинцев из-за событий в Донбассе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека зарегистрировал почти 4 тысячи жалоб от украинцев в связи с событиями на востоке страны, в том числе на захват в заложники, отмечают в Украинском Хельсинском союзе по правам человека.

Юрист организации Алина Павлюк во вторник на "круглом столе" в Киеве на тему освобождения пленных на востоке страны обратила внимание на то, что в юридическом аспекте незаконно удерживаемые украинцы "являются только заложниками, то есть пострадавшими от уголовного правонарушения". По ее словам, они не имеют права на получение каких-либо компенсаций.

Павлюк подчеркнула, что вопрос компенсаций и реабилитации освобожденных заложников и их родственников не решен.

"Люди, освобожденные из плена, не имеют отдельных гарантий. Если военнослужащие... имеют определенный набор гарантий, к примеру, социальных, то гражданские лица вообще остаются ни с чем после освобождения их плена", - акцентировала на этом внимание юрист. Еще одним важным аспектом в этом вопросе Павлюк назвала необходимость унификации в документировании и расследовании подобного рода преступлений.

"Сейчас достаточно двойственная ситуация: по общеуголовным статьям открываются производства органами Нацполиции Украины, и эта же ситуация рассматривается и как военное преступление и расследуется Главной военной прокуратурой Генпрокуратуры", - пояснила представитель Украинского Хельсинского союза.

То есть, по ее словам, следует определиться с подследственностью расследования подобного рода дел и заняться "сбором доказательств, ответственности за те действия, которые происходят на востоке страны".

В этом контексте она отметила, что совокупность указанных факторов также является причиной обращения украинцев в ЕСПЧ.

"Родственники пленных обращаются к международному сообществу, в международные инстанции за помощью... В настоящее время Европейский суд по правам человека зарегистрировал почти 4 тысячи поданных жалоб, которые касаются ситуации на востоке Украины в разных аспектах: и нарушения имущественных прав, и захвата в заложники. Но также в этой части жалоб есть аспекты ответственности и Украины за ту ситуацию, которая происходит", - подытожила юрист.

Теги: Украина, ЕСПЧ
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