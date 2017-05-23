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Трамп призвал израильтян и палестинцев пойти на уступки ради мирного договора

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал израильтян и палестинцев пойти на некоторые компромиссов, которые помогут привести к мирному урегулированию их конфликта.

"Конечно, примирение - это нелегкое дело. Мы все понимаем это. Обеим сторонам предстоит принять сложные решения. Но с решимостью, поиском компромисса, и убежденностью, что мир возможен, израильтяне и палестинцы смогут заключить соглашение", - сказал Трамп, выступая в Музее Израиля в Иерусалиме.

Американский президент вновь заверил, что он "лично привержен" помощи обеим сторонам для достижения соглашения, которое поставит точку в конфликте, длящемся десятки лет.

При этом президент не уточнил, каким образом он намерен достичь прогресса в решении конфликта, который уже пытались решить его предшественники.

Теги: Дональд Трамп, Израиль, Палестина
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