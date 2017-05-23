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Президент Филиппин сократил визит в РФ из-за боевого конфликта у себя в стране

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российско-филиппинские переговоры на высшем уровне состоятся в Москве во вторник, а не в четверг, как планировалось ранее, подтвердил "Интерфаксу" дипломатический источник.

Президент Филиппин Родриго Дутерте прибыл с визитом в Москву накануне и планировал находиться в России с визитом до 26 мая. Российско-филиппинская встреча на высшем уровне ранее была запланирована на четверг, 25 мая.

Между тем, как отметил источник, ожидается, что Дутерте завершит свой визит сразу после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и покинет Москву уже в ночь на среду.

По сообщениям зарубежных СМИ, в связи с внутриполитической ситуацией на Филиппинах он принял решение сократить визит.

Во вторник Дутерте объявил о решении ввести военное положение на филиппинском острове Минданао. Как сообщает агентство EFE, соответствующее заявление сделал представитель филиппинского лидера Эрнесто Абелья. Он пояснил, что на такой шаг Дутерте пошел для активизации борьбы с экстремистами, связанными с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Теги: Филиппины, Родриго Дутерте
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