Американскую помощь Украине по линии Госдепа запланировали сократить втрое

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон планирует в 2018 году втрое по сравнению с 2016 годом сократить финансирование Украины по линии Госдепартамента, говорится в проекте бюджета внешнеполитического ведомства США, распространенном во вторник.

Как следует из таблицы, представленной в проекте, в 2016 году на финансовую поддержку Украины через аффилированные с Госдепартаментом фонды было израсходовано чуть более $667 млн. Между тем, как следует из проекта бюджета, на те же цели в 2018 будет запрошено менее $204 млн.

Речь идет о предоставлении финансирования через такие фонды, как USAID и другие по проектам в сфере образования, здравоохранения, поддержки инвалидов и т.п.

Ранее сегодня администрация США представила проект бюджета на ближайшее десятилетие, предполагающий резкое сокращение расходов на социальные программы, включая здравоохранение, образование, льготное питание, пособия для инвалидов. Планируемое сокращение станет крупнейшим из когда-либо предложенных американскими президентами.