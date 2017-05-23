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В США хакер получил 2,5 года тюрьмы за торговлю крадеными пресс-релизами компаний

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Украинский хакер, участник инсайдерской схемы по воровству еще не опубликованных корпоративных пресс-релизов, приговорен судом к 30 месяцам тюрьмы и выплате $3 млн. Об этом говорится на сайте прокуратуры штата Нью-Джерси.

29-летний Вадим Ермолович ранее признал, как и еще несколько участников схемы, свою вину и начал сотрудничать со следствием. Он, в частности, рассказал, что в 2013 г. добыл базу данных краденых логинов и паролей сотрудников агентства PR Newswire, которое специализируется на раскрытии сообщений эмитентов на фондовом рынке США и других стран. Это позволило ему получить доступ к еще не опубликованным пресс-релизам компаний.

Рекламируя свои услуги на закрытом форуме, Ермолович в течение длительного времени зарабатывал на предоставлении доступа к пресс-релизам компаний и на выполнении заказов трейдеров, которые были заинтересованы в получении той или иной инсайдерской информации.

Согласно сообщению прокуратуры, обвинения предъявлены еще 9 участникам схемы, хакерам и трейдерам. Другие участники схемы, работая в основном из Украины, также различными незаконными способами получали доступ к серверам агентств и затем передавали инсайдерскую информацию трейдерам.

Сеть по краже релизов американские власти раскрыли в 2015 году. Среди пострадавших оказались агентства PR Newswire, Marketwired и Business Wire (подразделение Berkshire Hathaway Inc. миллиардера Уоррена Баффета). Через эти три агентства американские публичные корпорации распространяют большинство своих оперативных сообщений - о выходе отчетности, о крупных сделках и других важных событиях.

Всего, по данным следствия, участники схемы, украв в общей сложности до 150 тысяч пресс-релизов Align Technology Inc., Caterpillar Inc., Hewlett Packard, Home Depot, Panera Bread Co., Verisign Inc. и других корпораций, заработали более $30 млн.

Уголовные и административные обвинения были предъявлены 40 хакерам и трейдерам, в список пострадавших попали и киевские инвесткомпании.

В прессе сообщалось о конкретных примерах того, как работали хакеры и их "партнеры" на фондовом рынке. Так, в результате получения доступа к отчетности Caterpillar за второй квартал 2011 года, посланной в агентство PRNewswire за три дня до официального релиза, преступники заработали на операциях с бумагами компании почти $650 тыс. В октябре 2013 года Panera Bread Co. направила в информационное агентство пресс-релиз о коррекции квартальной отчетности, дав указание выпустить текст, согласно обычной практике, после закрытия рынка. Получив доступ к сообщению раньше других, трейдеры заработали более $1 млн.

Американские агентства, раскрывающие информацию на фондовом рынке, по следам расследования повысили безопасность своих систем.

Теги: США
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