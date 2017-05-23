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В Манчестере из-за ложной тревоги эвакуировали Университет Солфорда

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Полиция эвакуировала студентов из кампуса, библиотеки и еще двух зданий в студенческом городке Солфордского университета в Манчестере, говорится в сообщении учебного заведения в твиттере.

Операция прошла в связи с тем, что на территории кампуса был обнаружен подозрительный сверток, однако в итоге выяснилось, что тревога ложная. В настоящее время угрозы безопасности нет.

"Полиция подтвердила, что сейчас мы можем вновь открыть здания, и модное шоу факультета искусств и медиа состоится, как и было запланировано", - отмечается в сообщении.

Теги: Великобритания, Манчестер
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