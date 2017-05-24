Что случилось этой ночью: среда, 24 мая

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повысила уровень террористической угрозы в стране до "критического": это значит, что спецслужбы страны готовы к "неминуемому" повторению терактов. После этого в аэропорту Станстед полиция задержала 37-летнего военного, который пытался вылететь в Турцию: мужчину подозревают в подготовке терактов.

- Президент Филиппин сократит визит в Россию: Родриго Дутерте на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что боевики ИГИЛ (террористическая организация; деятельность на территории РФ запрещена — ИФ) заняли одну из провинций страны, а также отметил, что республика нуждается в современном оружии для борьбы с терроризмом. Российский президент принес соболезнования в связи с террористической атакой.

- The Washington Post обнародовала фрагмент беседы Родриго Дутерте и президента США Дональда Трампа, где последний называет лидера КНДР Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием". Трамп также отметил, что не хотел бы использовать огневую мощь США при возможных разногласиях с Северной Кореей.

- Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против проведения выпускных вечеров в чеченских школах. По мнению регионального лидера, организацией торжеств должны заниматься выпускники и их родители, а не учебные заведения.

- Турция ограничила долю импорта пшеницы из России до 20%-25%. По данным "Ведомостей", новые ограничения стали ответной мерой на запрет на поставку помидоров и некоторых других овощей. После майской встречи глав государств стороны договорились снять ограничения, однако определенные ограничения сохранятся на протяжении трех-пяти лет.