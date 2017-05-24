Минюст США подал иск к Fiat Chrysler из-за манипуляций данными о выбросах

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США во вторник подало судебный иск против Fiat Chrysler Automobiles (FCA), обвинив компанию в использовании программного обеспечения для занижения показателей выбросов в порядка 104 тысячах автомобилей с дизельными двигателями.

В исковом заявлении, направленном в федеральный суд Детройта, упоминаются автомобили FCA 2014-2016 модельных годов, включая внедорожники Jeep Grand Cherokee и пикапы Dodge Ram с трехлитровым дизельным двигателем, пишет The Wall Street Journal.

В качестве второго ответчика Минюст назвал принадлежащую FCA итальянскую компанию VM Motori SpA, которая проектировала дизельные двигатели.

Fiat Chrysler выразила разочарование решением Минюста обратиться в суд. "Наша компания намерена энергично защищать себя, особенно от любых утверждений, что она умышленно использовала схемы, чтобы устанавливать на автомобилях устройства для обхода тестов состава выхлопных газов в США", - говорится в пресс-релизе компании.

Сообщения о том, что FCA, как и Volkswagen AG, занижала данные о выбросах, появились в западных СМИ еще в апреле прошлого года. Немецкая Bild am Sonntag сообщала об аналогичных подозрениях властей Германии в адрес FCA.

В январе 2017 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) обвинило FCA в нелегальном использовании неизвестного оборудования или ПО, занижающего показатели выбросов в выпускаемых концерном автомобилях. С этого времени EPA и Калифорнийский совет по охране воздушных ресурсов (California Air Resources Board, CARB) ведут переговоры с FCA.

EPA заявило, что максимальный размер штрафа, который может грозить FCA, составляет $4,6 млрд.

Суд штата Калифорния назначил на 24 мая слушания по ряду исков, поданных владельцами автомобилей против Fiat Chrysler.

Акции FCA во вторник подешевели на 4,1% на торгах в Нью-Йорке.