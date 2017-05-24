В Брюсселе из-за визита Трампа и саммита НАТО на два дня перекроют часть магистралей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Бельгийские СМИ перечисляют в среду брюссельские магистрали и площади, которые в течение двух дней будут перекрыты для обычного транспортного движения в связи с визитом президента США и проведением саммита НАТО.

Речь идет о ряде важнейших направлений столицы, и полиция настойчиво призывает автомобилистов отказаться в эти дни от езды по городу за рулем. Даже то, что 25 мая - нерабочий день (праздник Вознесения Господня у западных христиан), мало облегчит ситуацию на дорогах Брюсселя в четверг.

Дональд Трамп прибывает в Брюссель во второй половине дня в среду и пробудет в бельгийской столице до вечера четверга, когда завершится саммит НАТО.

Ограничения для транспорта начнутся со второй половины дня среды, но особенно обширными они будут весь четверг. Полиция блокирует значительную часть квартала штаб-квартир институтов ЕС, окрестности НАТО, все подходы к королевскому дворцу и ряд основополагающих трасс Брюсселя. Не уточняя времени, СМИ сообщают, что перекрытия дорог будут длиться "часами".

В этих кварталах будет запрещена парковка, а не убранные вовремя владельцами с маршрута президента США автомобили, мотоциклы, мотороллеры и велосипеды будут эвакуироваться.

Власти рекомендуют гражданам пользоваться общественным транспортом и обещают, что поезда и метро будут двигаться в нормальном режиме, если не считать временного закрытия нескольких станций "подземки" и закрытия на весь четверг станции "Шуман" в европейском квартале.

Но перемещение на наземном общественном транспорте в ряде районов Брюсселя также не сулит больших удобств пассажирам, так как его движение будет "адаптироваться в зависимости от проездов Дональда Трампа".

Ситуацию в городе в среду усугубит марш протеста организаций гражданского общества "Trump not Welcome", который должен начать движение от Северного вокзала столицы около 17:00 местного времени (18:00 мск), то есть примерно сразу после прибытия Трампа в Брюссель. На участие в акции, по сведениям ее организаторов, записались почти 10 тыс. желающих.

С параметрами ограничений движения в городе можно ознакомиться на специальном сайте и в мобильном приложении.