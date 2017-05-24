Сирийское ТВ сообщило о ликвидации "министра войны" ИГ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Армия Сирии в ходе операции к востоку от города Алеппо уничтожила "министра война" группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Мусаба аль-Масри. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник.

По данным источника, помимо аль-Масри были ликвидированы 12 влиятельных представителей ИГ, в том числе выходцев из Ирака и Саудовской Аравии.

В то же время в телевизионном сообщении не указывалось, где и когда именно был убит аль-Масри.

В марте 2016 года был уничтожен один из самых влиятельных лидеров ИГ, которого в пентагоне называли "министром войны", - Абу Умар аш-Шишани, его настоящее имя Тархан Батирашвили. Его ликвидация стала значительным успехом США в борьбе против ИГ.