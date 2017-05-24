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В мире Теракт в Манчестере

В центре Манчестера началась спецоперация с участием полиции и военных

Есть обновление от 16:03

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Полицейские и военные проводят спецоперацию в центре Манчестера, где в результате теракта в минувший понедельник 22 человека погибли, десятки людей получили ранения, сообщают местные СМИ в среду со ссылкой на очевидцев.

Сотрудники силовых служб вооружены. Также на месте событий замечена бригада спасателей. Другие подробности происходящего пока не приводятся.

Полиция Манчестера ранее в среду сообщала, что арестовала троих мужчин, подозреваемых в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена". Предполагается, что подрыв бомбы на "Манчестер Арене" совершил погибший 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за терактом, возможно, стоит "более широкая группа лиц".

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Теги: Манчестер
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