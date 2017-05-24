Эстонский министр выступил против членства страны в НАТО

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр государственного управления Эстонии Михаил Корб высказался против членства страны в НАТО, сообщает в среду газета Laane Elu.

"Я скажу, может быть, неприятную фразу с точки зрения эстонцев - я не поддерживаю членство в НАТО", - сказал министр на встрече с военными ветеранами в городе Хаапсалу (Haapsalu).

"Мне нравится финская политика по этому вопросу. Но если делать собственную армию, выйдет еще дороже. Финны создают собственную армию, они не члены НАТО, сами занимаются обороной своего государства. Но им никто не придет на помощь", - резюмировал министр.

Корб переадресовал министерству обороны предложение ветеранов перенаправить выделяемые на оборону средства на социальные нужды.

"Это требование НАТО, Эстония - член НАТО. Я не министр обороны. Когда к вам придет министр обороны, спросите у него", - сказал член правительства.

Эстония входит в пятерку государств НАТО, выполняющих рекомендацию альянса о выделении 2% от валового внутреннего продукта на военные расходы.