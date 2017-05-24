МЧС перебросит на тушение пожаров в Красноярском крае тяжелую авиацию

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков поручил направить авиацию ведомства на тушение пожаров в Красноярский край.

"Перебрасывайте на место всю тяжелую авиацию - Ил-76, самолеты Бе-200, должны работать вертолеты Ми-8", - сказал Пучков в среду на заседании рабочей группы правительственной комиссии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУК) МЧС России.

"Причины пожаров все те же - несанкционированные сельхозпалы, а также нарушение противопожарного режима", - отметил министр.

В результате пожаров в красноярском Канске погиб один человек, сгорело 36 домов. 40 домов сгорело в Лесосибирске и 10 домов - в поселке Стрелка Лесосибирского района, в Бирилюсском районе огонь уничтожил 15 жилых домов. Также сгорели два лесозаготовительных и одно деревообрабатывающее предприятие.

По данным МЧС, дальнейшее распространение огня остановлено, а жители пострадавших домов размещены у родственников и знакомых. В районах возгорания подготовлены и развернуты пункты временного размещения вместимостью более 600 человек.

В настоящее время готов к вылету с подмосковного аэродрома Раменское самолет Ил-76 МЧС России с водосливными устройствами, в Красноярске - вертолет Ми-8, а в аэропорту Читы самолет-амфибия Бе-200.