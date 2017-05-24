Путин наградил сдержавших атаку в Алеппо российских спецназовцев

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил российских спецназовцев, которые в течение двух дней сдерживали атаку боевиков в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глава государства в среду, как и обещал, лично наградил российских спецназовцев, совершивших подвиг в Сирии, в провинции Алеппо", - сказал Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что российские спенцназовцы в течение двух дней прикрывали участок фронта, отбивая атаки многочисленных групп боевиков.

Тогда, по его словам, "из-за возникшей несогласованности сирийские войска на этом участке отступили, оставив на передовой наших военных".

Ранее президент РФ пообещал лично наградить военных, о чем написал на соответствующем представлении. По телевидению был показан документ, на котором стояла резолюция Путина: "Награжу лично".