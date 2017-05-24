США выступили за полное вовлечение НАТО в коалицию по борьбе с ИГ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - США выступают за то, чтобы НАТО формально вступила в возглавляемую США коалицию по борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как передают корреспонденты пула президента США Дональда Трампа, такое заявление он сделал в самолете во время полета из Рима в Брюссель.

"Присоединение НАТО к коалиции против ИГ, как мы считаем, будет для них (НАТО - ИФ) очень важным шагом", - сказал Тиллерсон.

Он напомнил, что в настоящее время НАТО имеет статус наблюдателя в возглавляемой США коалиции, но в то же время подчеркнул, что альянс "все больше и больше вовлекается в реальную борьбу с ИГ.

Госсекретарь отметил, что некоторые страны-члены НАТО пока не полностью вовлечены в противодействие ИГ, но, по его мнению, они вскоре примкнут к борьбе против террористической организации.

Как считает Тиллерсон, недавний теракт в Манчестере укрепит решимость союзников по НАТО.