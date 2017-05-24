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На Тайване разрешили однополые браки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд Тайваня разрешил однополым парам вступать в брак, передает в среду "Би-би-си".

Как отмечается, Совет верховных судей в составе 14 членов объявил это решение, которое было встречено аплодисментами.

Таким образом, в гражданское законодательство Тайваня предстоит внести соответствующие поправки. Статья 972 Гражданского кодекса, гласящая, что брак - это "союз между мужчиной и женщиной", противоречит конституции Тайваня, постановили судьи.

Споры о снятии запрета на однополые браки продолжались в Тайване с начала 2000-х годов. Таким образом, Тайвань стал первым местом в Азии, где власти разрешили однополые браки.

Теги: Тайвань
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