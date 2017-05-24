Папа Франциск поинтересовался у Мелании Трамп о гастрономических пристрастиях супруга

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск во время встречи с семьей президента США Дональда Трампа задал вопрос его супруге о традиционном словенском блюде потице, сообщает в среду агентство АР.

"Чем вы его кормите? Потицей?" - спросил понтифик Трамп, указав на ее супруга во время рукопожатий.

Как отмечает агентство, первая леди США была озадачена вопросом понтифика.

"Потицей, да", - ответила она.

Позже представитель пресс-службы Ватикана сообщил, что папа римский Франциск является поклонником этого блюда и всегда упоминает о нем при встрече с гостями словенского происхождения.

Потица - традиционное словенское блюдо, оно представляет собой рулет с ореховой, маковой, сырной и другими начинками.