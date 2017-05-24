Ариана Гранде приостановила мировое турне из-за теракта в Манчестере

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американская певица Ариана Гранде приостановила мировое турне под названием "Опасная женщина" из-за теракта в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, пишет в среду The Guardian со ссылкой на менеджмент певицы.

"Учитывая трагические события в Манчестере, турне "Опасная женщина" Арианы Гранде приостановлено до тех пор, пока мы не сможем дать оценку ситуации и почтить память погибших", - говорится в заявлении.

Речь идет о запланированных на этой неделе концертах в Лондоне на арене О2 и 5 июня в Швейцарии. Взрыв в Манчестере произошел вечером 22 мая на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт. Погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены.