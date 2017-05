Кандидат в конгресс США избил журналиста

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в палату представителей конгресса США Грег Джанфорте во время встречи с журналистами схватил корреспондента газеты The Guardian и повалил на пол, сообщила журналистка телеканал Fox News Алиша Акуна.

По словам Акуны, корреспонденты разных СМИ готовили интервью с кандидатами в конгресс от штата Монтана, у которого есть только одно место в палате представителей. Джанфорте представляет Республиканскую партию. От демократов выступает Роб Квист. В отдельной комнате журналисты назначили интервью с кандидатами на более позднее время. В этот момент в комнату вошел корреспондент Guardian Бен Джейкобс и попросил Джанфорте поговорить с ним под запись прямо сейчас. Джанфорте сказал, что поговорит с ним позже, но Джейкобс настаивал. Тогда республиканец взял журналиста за шею обеими руками и уронил на пол. Затем он начал бить Джейкобса повторяя что-то вроде "я так устал от всего этого".

После нападения Джанфорте отправился давать показания заместителям местного шерифа, а Джейкобс опросил всех присутствующих и пожаловался в твиттере на поведение кандидата и сломанные очки.

Greg Gianforte just body slammed me and broke my glasses