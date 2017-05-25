Джон Керри посоветовал будущим политикам учить русский язык по Розеттскому камню

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Джон Керри выступил перед студентами школы управления Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, посоветовав им выучить русский язык. Выдержки из речи Керри привело издание Politico.
"Меня часто просят открыть секрет - как оказывать влияние на правительство? Недавно он изменился. Раньше я говорил, что нужно попытаться занять должность или получить степень школы Кеннеди в Гарварде. При этой президентской администрации я бы посоветовал купить Розеттский камень и выучить русский язык", - сказал Керри.
(Розеттский камень был найден в конце XVIII века в Египте. Благодаря надписям на нем ученые смогли расшифровать древнеегипетские иероглифы. - ИФ)
Джон Керри высказался на фоне скандала по поводу предположительного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Представителей администрации действующего президента Дональда Трампа подозревают в связях с российскими властями.