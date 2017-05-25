Главные новости
Спорт"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы-2016/17В миреНа Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летомВ РоссииРежим ЧС федерального уровня введен в трех регионах
В мире

Джон Керри посоветовал будущим политикам учить русский язык по Розеттскому камню

По мнению бывшего госсекретаря, это хороший способ влиять на правительство

Джон Керри посоветовал будущим политикам учить русский язык по Розеттскому камню
Розеттский камень в Британском музее
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Джон Керри выступил перед студентами школы управления Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, посоветовав им выучить русский язык. Выдержки из речи Керри привело издание Politico.

"Меня часто просят открыть секрет - как оказывать влияние на правительство? Недавно он изменился. Раньше я говорил, что нужно попытаться занять должность или получить степень школы Кеннеди в Гарварде. При этой президентской администрации я бы посоветовал купить Розеттский камень и выучить русский язык", - сказал Керри.

(Розеттский камень был найден в конце XVIII века в Египте. Благодаря надписям на нем ученые смогли расшифровать древнеегипетские иероглифы. - ИФ)

Джон Керри высказался на фоне скандала по поводу предположительного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Представителей администрации действующего президента Дональда Трампа подозревают в связях с российскими властями.

Теги: США, Джон Керри, Дональд Трамп, Россия, русский язык
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Кандидат в конгресс США избил журналистаКандидат в конгресс США избил журналиста
Перед этим журналист настаивал на комментарии и отказался выключить диктофонПодробнее
На Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летомНа Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летом
Сейчас между странами нет грузового сообщения по железной дорогеПодробнее
На севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке терактаНа севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке теракта
Арест произошел в ходе специальной операции в многоквартирном домеПодробнее
Стала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на МарсСтала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на Марс
ЕКА выяснило, что спускаемый аппарат разбился из-за ошибок в программах обеспечения навигации и системы управления в бортовом компьютереПодробнее
NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"
Перед терактом 22-летний Салман Абеди побывал на родине своей семьи в ЛивииПодробнее
Трамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"Трамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"
В разговоре с филиппинским лидером американский президент назвал неудачные ракетные пуски КНДР "хорошей новостью"Подробнее
Британский премьер повысила уровень террористической угрозы до критическогоБританский премьер повысила уровень террористической угрозы до критического
Критический уровень означает неминуемость терактовПодробнее
Ответственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГОтветственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГ
Взрыв на стадионе был актом мести за бомбардировки в Ираке и СирииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Цветочное шоу в Челси9 фото
24 мая
Цветочное шоу в Челси
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Спорт"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы-2016/17В миреНа Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летомВ РоссииРежим ЧС федерального уровня введен в трех регионахВ миреНа севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке теракта
Джон Керри посоветовал будущим политикам учить русский язык по Розеттскому камню
Кандидат в конгресс США избил журналиста
Два человека погибли из-за лесных пожаров в Красноярском крае
Седьмой подозреваемый арестован в Великобритании в связи с терактом на стадионе в Манчестре
Белый дом не подготовил для сената записи разговоров Трампа с Коми
На Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летом
Ливийский центробанк получил отпечатанные в России динары
NY Times рассказала об обсуждении влияния на Трампа от российских чиновников
Генпрокурор США не сообщил о связях с Россией при оформлении допуска
Критики на Каннском кинофестивале неоднозначно приняли фильм Сергея Лозницы "Кроткая"
Пассажирский паром из КНДР во второй раз прибыл во Владивосток
Режим ЧС федерального уровня введен в трех регионах
Туск попробует убедить Трампа в необходимости укрепления евроатлантизма
В торговом центре на Марксистской улице в Москве произошел пожар
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи