Джон Керри посоветовал будущим политикам учить русский язык по Розеттскому камню

По мнению бывшего госсекретаря, это хороший способ влиять на правительство

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Джон Керри выступил перед студентами школы управления Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, посоветовав им выучить русский язык. Выдержки из речи Керри привело издание Politico .

"Меня часто просят открыть секрет - как оказывать влияние на правительство? Недавно он изменился. Раньше я говорил, что нужно попытаться занять должность или получить степень школы Кеннеди в Гарварде. При этой президентской администрации я бы посоветовал купить Розеттский камень и выучить русский язык", - сказал Керри.

(Розеттский камень был найден в конце XVIII века в Египте. Благодаря надписям на нем ученые смогли расшифровать древнеегипетские иероглифы. - ИФ)

Джон Керри высказался на фоне скандала по поводу предположительного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Представителей администрации действующего президента Дональда Трампа подозревают в связях с российскими властями.