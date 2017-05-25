Украинская Рада ввела понятие "национальных видов спорта" и отнесла к ним гопак

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Верховная Рада Украины определила понятие национальных видов спорта и предусмотрела возможность создания федераций таких видов спорта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий закон на пленарном заседании в четверг во втором чтении и в целом поддержали 227 народных депутатов.

"Наши гопаковцы... Сегодня для них праздник сделали народные депутаты", - сказал после голосования председатель парламента Андрей Парубий. Принятым законом определено, что национальными являются виды спорта, основанные на национально-культурных традициях Украины.