Младшего сына экс-президента Молдавии Лучинского задержали за отмывание денег

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бывший депутат парламента Молдавии, младший сын экс-президента страны Петра Лучинского Кирилл задержан по обвинению в причастности к отмыванию денег, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Вместе с ним задержаны трое сотрудников частных компаний. В настоящее время в их офисах и домах проводятся обыски.

С 2009 года Лучинский был депутатом парламента по спискам либерально-демократической партии Молдавии, председатель которой, экс-премьер-министр Влад Филат был осужден в прошлом году на девять лет.

Лучинский сложил депутатский мандат в феврале 2017 года по собственной инициативе.