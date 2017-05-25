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На российской военной базе в Таджикистане создадут батальон беспилотников

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Батальон беспилотников до конца года будет сформирован в 201-й российской военной базе в Таджикистане. Об этом сообщил журналистам в четверг командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Батальон беспилотных летательных аппаратов (БЛА - ИФ) до конца 2017 года будет сформирован в 201-й военной базе, дислоцированной на территории Республики Таджикистан", - сказал командующий.

По словам Зарудницкого, батальон получит на вооружение современные модификации комплексов "Орлан" и "Элерон".

"Подразделение позволит обеспечить применение значительных сил БЛА в единой информационной системе, повысить эффективность действий мотострелков, артиллерии и авиации", - отметил генерал-полковник.

Зарудницкий не уточнил числа беспилотных летательных аппаратов.

201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Теги: РФ, Таджикистан
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