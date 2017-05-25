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Трамп потребовал провести расследование утечек информации из Белого дома

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обратился к Минюсту США и другим ведомствам с требованием провести всестороннее расследование относительно утечек конфиденциальной информации из администрации США.

"Предполагаемые утечки из правительственных учреждений вызывают глубокую тревогу. Эти утечки продолжаются уже долгое время, и моя администрация займется этим. Утечки конфиденциальной информации представляют собой серьезную угрозу для нашей национальной безопасности", - говорится в заявлении американского президента, распространенном в четверг.

Трамп попросил министерство юстиции и другие соответствующие ведомства провести всестороннюю проверку данного вопроса и при необходимости наказать виновников по всей строгости закона.

Теги: Дональд Трамп, США
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