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В Пентагоне признали гибель 105 мирных жителей Мосула в результате удара коалиции

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Расследование установило, что 17 марта в результате удара возглавляемой США коалиции по объекту в иракском Мосуле погибло 105 мирных жителей, еще 36 по прежнему числятся пропавшими без вести, сообщил Пентагон.

"Около 8 часов утра 17 марта 2017 года самолеты коалиции нанесли авиаудар по двум снайперам "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация - ИФ) с привлечением иракских антитеррористических сил по просьбе местного командира", - говорится в сообщении коалиции, распространенном в четверг.

Как отмечается в документе, авиаударом был разрушен объект, в котором укрывались два снайпера, однако на нижних этажах строения находился 101 мирный житель, которые погибли в результате удара. Кроме того, погибли еще четверо мирных жителей в соседних строениях, еще 36 человек по-прежнему числятся без вести.

"Ни коалиции, ни иракским силам не было известно, что в строении укрываются мирные жители", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, отмечается в документе, боевики ИГ разместили на верхних этажах здания большое количество взрывчатки, которая при ударе сдетонировала.

Теги: Сирия, Мосул, Пентагон
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