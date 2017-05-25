Citizen Lab узнала о попытке хакеров дискредитировать критиков российских властей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Исследовательская организация Citizen Lab при Университете Торонто провела исследование и пришла к выводу, что хакеры фальсифицировали данные для дискредитации критиков российских властей. Согласно данным Citizen Lab, злоумышленники взламывали электронную почту своих жертв, меняли содержание полученных документов, а затем публиковали их под видом реальных "утечек". Такие "сливы" появлялись, в частности, на сайте хакерской группы "Киберберкут".

В общей сложности целями хакеров стали 200 человек в 39 странах мира. В их числе оказались оппозиционеры Михаил Касьянов и Алексей Навальный, а также журналисты таких изданий как "Ведомостеи", "Новая газета", Republic и "Русская служба Би-би-би". Задачей авторов подтасовок было показать тайные связи этих людей с американской администрацией.

В основу фальсификации, согласно выводам Citizen Lab, легли электронные письма американского журналиста Дэвида Сэттера, работавшего на "Радио Свобода" в Москве. Обнародованы были, как утверждается, сфальсифицированые версии документов, в которых говорилось о кампании, которую якобы готовил Сэттер, по расшатыванию политической ситуации в России и дискредитации крупных чиновников. Сообщения об этих "утечках" были широко растиражированы российскими СМИ в 2016 году.

Хакерскую группировку "Киберберкут" США и Германия ранее обвиняли в связях с российскими спецслужбами.