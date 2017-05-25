Главные новости
МоскваГотовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в МосквеЭкономикаВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 годаВ РоссииНаггетсы поставщика "Макдоналдса" оказались опасными для здоровья
В мире

Основной претендент на пост директора ФБР снял свою кандидатуру

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бывший сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман снял свою кандидатуру с рассмотрения на пост нового директора ФБР.

"Я думаю, будет лучше избегать всего, что выглядело бы как конфликт интересов, учитывая мою роль старшего адвоката в юридической фирме, в которой Марк (Касовиц - ИФ) является старшим партнером", - написал он в письме Дональду Трампу, текст которого приводит издание The Wall Street Journal.

Юрист Касовиц долгое время входил в команду адвокатов Трампа. Именно он должен представлять интересы американского президента в расследовании о "вмешательстве РФ" в выборы США в ноябре прошлого года.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп склоняется именно к назначению Либермана на пост директора ФБР.

До этого сообщалось, что Трамп рассматривает для этой должности кандидатуры Либермана, и.о. главы ФБР Эндрю Маккейба, а также бывшего губернатора штата Оклахома Фрэнка Китинга и бывшего сотрудника ФБР Ричарда МакФили: он в прошлом руководил офисом ФБР в Балтиморе.

Теги: Джо Либерман, ФБР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Украинский министр опроверг планы закрыть железнодорожное сообщение с РФУкраинский министр опроверг планы закрыть железнодорожное сообщение с РФ
По его словам, сейчас прекращение пассажирских перевозок на автобусах и в поездах не рассматриваетсяПодробнее
Джон Керри посоветовал будущим политикам учить русский языкДжон Керри посоветовал будущим политикам учить русский язык
По мнению бывшего госсекретаря, это хороший способ влиять на правительствоПодробнее
Кандидат в конгресс США избил журналистаКандидат в конгресс США избил журналиста
Перед этим журналист настаивал на комментарии и отказался выключить диктофонПодробнее
На Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летомНа Украине попробуют прекратить железнодорожное сообщение с Россией летом
Сейчас между странами нет грузового сообщения по железной дорогеПодробнее
На севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке терактаНа севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке теракта
Арест произошел в ходе специальной операции в многоквартирном домеПодробнее
Стала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на МарсСтала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на Марс
ЕКА выяснило, что спускаемый аппарат разбился из-за ошибок в программах обеспечения навигации и системы управления в бортовом компьютереПодробнее
NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"
Перед терактом 22-летний Салман Абеди побывал на родине своей семьи в ЛивииПодробнее
Трамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"Трамп назвал Ким Чен Ына "безумцем с ядерным оружием"
В разговоре с филиппинским лидером американский президент назвал неудачные ракетные пуски КНДР "хорошей новостью"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 мая6 фото
24 мая
Фотохроника 24 мая
Цветочное шоу в Челси9 фото
24 мая
Цветочное шоу в Челси
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваГотовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в МосквеЭкономикаВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 годаВ РоссииНаггетсы поставщика "Макдоналдса" оказались опасными для здоровьяВ миреВ Киеве опровергли планы закрыть железнодорожное сообщение с РФ
Саудовская Аравия собралась сохранить добычу нефти на текущем уровне
Основной претендент на пост директора ФБР снял свою кандидатуру
Тренировка сборной России по футболу
Роспотребнадзор предложил ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов
Фотохроника 25 мая
В Пентагоне признали гибель 105 мирных жителей Мосула в результате удара коалиции
В результате взрыва в машине пострадал бывший премьер-министр Греции
Страны ОПЕК+ договорились о продлении сокращения нефтедобычи на 9 месяцев
Марат Сафин решил сложить депутатские полномочия
ЦБ РФ вдвое сократил расходы на обучение сотрудников
В Татарстане разработают мобильный тариф для мусульман
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи