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Суд в США оставил в силе приостановку иммиграционного указа Трампа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Апелляционный суд четвертого округа (Ричмонд, штат Вирджиния) США оставил в силе решение о приостановке иммиграционного указа президента Дональда Трампа, передает в четверг агентство АР.

"Конгресс дал президенту широкие полномочия на запрет въезда иностранцам, однако эти полномочия не являются абсолютными. Нельзя оставлять без проверки случаи, подобные этому, когда президент издает исполнительный указ, который может нанести непоправимый ущерб лицам по всей стране", - говорится в тексте решения суда.

Речь идет уже о втором иммиграционном указе Трампа, который на три месяца запрещает въезд в США гражданам Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Ранее суд отменил и первый иммиграционный указ президента. Чтобы настоять на реализации второй, переработанной и менее жесткой его версии, Трамп обещал при необходимости дойти до Верховного суда США.

Теги: США, Дональд Трамп
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