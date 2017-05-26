Парусный фрегат из Владивостока защитят от пиратов в Индийском океане

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Океанографическое исследовательское судно (ОИС) ВМФ России "Адмирал Владимирский" приступило к эскортированию учебного парусника "Надежда" через опасные морские районы Аденского залива, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"ОИС "Адмирал Владимирский", на борту которого находится штатная группа антитеррора из состава морских пехотинцев ВМФ, сопроводит парусник "Надежда" через Баб-Эль-Мадебский пролив, Аденский залив к острову Сокотра (Индийский океан)", - сказал Дыгало.

Он отметил, что встреча судна "Адмирал Владимирский" и парусника "Надежда" состоялась вечером в четверг в назначенной точке рандеву в южной части Красного моря. Планируется, что оба судна прибудут к острову Сокотра 30 мая.

На борту парусника "Надежда" находятся курсанты Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского (Владивосток).

ОИС "Адмирал Владимирский" входит в состав Балтийского флота ВМФ России и совершает плановый дальний океанский поход с целью гидрографических исследований Мирового океана.

"Надежда" (порт приписки Владивосток) - учебный трёхмачтовый корабль с полным парусным вооружением, в регистре значится как фрегат. Принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Дальневосточного бассейного филиала "Росморпорт".