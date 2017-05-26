В Южной Корее учредили неправительственную организацию для контактов с КНДР

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Южной Корее учреждена неправительственная организация, которая будет вести коммуникацию с КНДР, в частности по обсуждению вопросов гуманитарной помощи, сообщили в южнокорейском министерстве по делам объединения.

"Позиция правительства заключается в том, что необходимо иметь гибкую позицию в вопросе ведения контактов на уровне гражданского общества, например, в вопросе гуманитарной помощи", - сказал представитель ведомства.

Между тем он отметил, что Сеул продолжает занимать твердую позицию в отношении Северной Кореи по ядерной и ракетной угрозе.

Ранее в Южной Корее неоднократно заявили о необходимости восстановить связи с КНДР.

СМИ отмечают, что решение об учреждении подобной неправительственной организации стало первым шагом, который продемонстрировал стремление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин, вступившего в должность в начале мая, к диалогу с КНДР.

Ранее Мун Чжэ Ин заявлял, что будет прилагать все усилия для обеспечения мира на Корейском полуострове, а также о готовности посетить с этой целью Пхеньян "если для этого будут условия".