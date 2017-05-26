Арестованы трое подозреваемых по делу о теракте в Джакарте

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Индонезийские правоохранительные органы арестовали трех человек, подозреваемых в причастности к теракту в Джакарте, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

По словам представителя полиции провинции Западная Ява, подозреваемые арестованы в пятницу в столице провинции городе Бандунге.

Два взрыва произошли в столице Индонезии Джакарте в среду, 24 мая. Жертвами теракта стали трое сотрудников полиции, еще более десяти человек получили ранения.

В полиции сообщили, что взрывы осуществили мусульманские террористы-смертники близ автобусной остановки. Они подорвались с разницей примерно в пять минут. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).