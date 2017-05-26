Прокуратура США впервые предъявила обвинение госслужащему в инсайдерской торговле

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура США на этой неделе предъявила обвинения в инсайдерской торговле акциями фармацевтических компаний государственному чиновнику, вашингтонскому консультанту и двум трейдерам хеджевых фондов.

Как пишет The Wall Street Journal, впервые обвинение выдвинуто против госслужащего на основании принятого в 2012 году законодательства, прямо запрещающего торговые операции с акциями на основании конфиденциальной информации о предстоящих правительственных решениях.

В 2012-2014 гг. чиновник - старший технический советник Центров обслуживания программ медицинского страхования Medicare и Medicaid Кристофер Уорролл - через консультанта Дэвида Блейзака - передавал трейдерам информацию о государственном финансировании противораковых препаратов и систем гемодиализа.

В качестве одного из доказательств прокуратура использовала электронное письмо Блейзака, в котором он намекал Уорроллу на возможность успешного дальнейшего трудоустройства в частном секторе. Чиновник отвечал, что перед таким предложением крайне сложно устоять, используя нехарактерную для деловой переписки лексику.

В ходе следствия было установлено, что, помимо устных инсайдерских рекомендаций, Уорролл передавал конфиденциальные презентации в PowerPoint и иные данные о предстоящих изменениях в сфере здравоохранения США.

В 2014 году Блейзак заявлял WSJ, что при подготовке всех докладов и обзоров использовал только общедоступные сведения.