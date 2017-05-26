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В аварии с туристическим автобусом в Турции пострадали 17 человек

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Автобус с туристами попал в ДТП в провинции Балыкесир в Турции, 17 человек получили травмы, сообщает турецкое информационное агентство Dogan.

По его данным, авария произошла утром в четверг в районе Ивринди. Из-за тумана водитель не справился с управлением, автобус перевернулся.

В результате сам водитель и 16 пассажиров получили травмы и были доставлены в близлежащие больницы. Их состояние характеризуется как хорошее, опасности для жизни нет, сообщает издание.

Национальность пострадавших туристов не уточняется.

Провинция Балыкесир находится на северо-западе Турции, недалеко от Мраморного моря. Этот регион не пользуется популярностью у российских туристов.

Теги: Турция
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