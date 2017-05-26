На западе Украины устроили погром в храме УПЦ Московского патриархата

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Покровский храм Украинской православной церкви Московского патриархата пострадал от злоумышленников в селе Пирванче Волынской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата.

В ночь на пятницу неизвестные ворвались в храм и, не найдя денег в церковной кассе, "решили отомстить".

"Вандалы перевернули на престоле святые дары (хлеб и вино, освященные во время литургии - ИФ), совершили в помещении разгром", - говорится в сообщении.

На месте преступления работает полиция.

После начала боевых действий на Украине несколько десятков храмов УПЦ были захвачены представителями самопровозглашенного Киевского патриархата при поддержке националистов. Часть храмов подверглась вандализму.