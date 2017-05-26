Число жертв нападения на автобус с христианами в Египте выросло до 35

Вооруженные люди в похожей на военную униформе из пулеметов обстреляли автобусы с паломниками

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - До 35 человек возросло число погибших в результате нападения вооруженных людей на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Среди жертв нападения есть дети. Кроме того, еще по меньшей мере 26 человек получили ранения.

В нападении участвовали около 10 человек в униформе, похожую на армейскую. Нападавшие передвигались на двух автомобилях и использовали при атаке пулеметы.

Верующие направлялись в монастырь святого Самуила, расположенный возле города Эль-Минья - столицы провинции.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Между тем Fox News сообщает , что в среду 24 мая посольство США в Каире опубликовало сообщение, в котором говорилось, что диппредставительство в курсе опубликованных террористической организацией "Хасам" (близка к "Братьям мусульманам" - ИФ) угроз. Что говорило о возможном инциденте в ближайшее время.

Копты не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. Так, 9 апреля 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в городе Танта на праздник Пальмового воскресенья, погибли в результате взрыва бомбы. Еще 16 человек погибли в результате второго взрыва - в соборе Святого Марка в Александрии. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В Египте проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты.