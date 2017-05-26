Число жертв нападения на автобус с христианами в Египте выросло до 35

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - До 35 человек возросло число погибших в результате нападения вооруженных людей на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя".
Среди жертв нападения есть дети. Кроме того, еще по меньшей мере 26 человек получили ранения.
В нападении участвовали около 10 человек в униформе, похожую на армейскую. Нападавшие передвигались на двух автомобилях и использовали при атаке пулеметы.
Верующие направлялись в монастырь святого Самуила, расположенный возле города Эль-Минья - столицы провинции.
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
Между тем Fox News сообщает, что в среду 24 мая посольство США в Каире опубликовало сообщение, в котором говорилось, что диппредставительство в курсе опубликованных террористической организацией "Хасам" (близка к "Братьям мусульманам" - ИФ) угроз. Что говорило о возможном инциденте в ближайшее время.
Копты не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. Так, 9 апреля 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в городе Танта на праздник Пальмового воскресенья, погибли в результате взрыва бомбы. Еще 16 человек погибли в результате второго взрыва - в соборе Святого Марка в Александрии. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
В Египте проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты.
#BREAKING: 8 gunmen attacked Copthic Christians on a bus in #Minya, #Egypt, killing at least 35 pic.twitter.com/LtpLUiEJC4— News 972 (@TheNewsAlerts) 26 мая 2017 г.