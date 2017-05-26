В Донбассе погиб экс-командир батальона ополченцев "Хулиган"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший командир батальона ополченцев "Хулиган" Владимир Цвях получил смертельное ранение в бою с украинскими военными, сообщили "Интерфаксу" в Совете министров самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Военнослужащий народной милиции ЛНР, бывший командир батальона "Хулиган" Владимир Цвях со своим отрядом принял бой, однако в результате ранений, нанесенных противником в бою, скончался", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что по факту гибели Цвяха начато уголовное расследование.

"Материалы данного дела будут приобщены к общей базе военных преступлений, совершенных киевскими вооруженными формированиями в Донбассе. Эта база постоянно пополняется", - сказал он.