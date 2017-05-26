Лукашенко рассказал о детской мечте "взять территорию и сделать людям хорошее"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с учащимися "Молодежь. Взгляд в будущее" пятницу в Минске рассказал о своих мечтах в детстве.

"Я тогда не думал о том, чтобы стать президентом. И думать не мог. Во-первых, президентов в стране не было. Были генеральные секретари. Но я тоже не думал о том, чтобы стать каким-то там секретарем", - приводит пресс-служба Лукашенко его слова в ответ на один из вопросов.

"Скажу искренне и честно: у меня было единственное желание, - поскольку я жил не в лучшем селе, видел страдания этих людей, видел недостатки, видел, как они жили, - у меня было жуткое желание взять какую-то территорию, хозяйство, и этим людям сделать что-то хорошее", - признался президент Белоруссии.

Еще одним желанием в детстве был профессиональный спорт и, в частности, футбол, сообщил он.

"Я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом. Но я не попал ни к какому тренеру, да и речи не могло быть. Как могли, так и играли", - отметил Лукашенко.