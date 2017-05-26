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В литовском порту пришвартовалась группа боевых кораблей НАТО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В пятницу в Клайпедском порту пришвартовались корабли Морской группы постоянной готовности НАТО и фрегаты Roald Amundsen и Evertsen, сообщило министерство обороны Литвы.

"Натовская группа боевых судов в Балтийском море продолжает совместные учения с региональными партнерами. Уже прошли учения с военными судами Эстонии, Латвии, Швеции, планируются учения и с судами военно-морских сил Литвы", - отметил в пресс-релизе глава подразделения командор Оле Сандквист.

В Клайпеде командующий судовым подразделением НАТО и командующие других кораблей встретятся с командующим ВМС Литвы, капитаном Арунасом Моцкусом, мэром Клайпеды Витаутасом Грубляускасом и примут участие в официальных мероприятиях.

В субботу на Центральном паромном терминале в Клайпеде суда НАТО смогут посетить жители и гости Клайпеды.

Теги: Литва, НАТО
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