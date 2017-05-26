В Одессе после реконструкции открыта Потемкинская лестница

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Один из главных символов Одессы - Потемкинская лестница - открыта после реконструкции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в рамках длившихся около года работ был укреплен фундамент строения, организован сквозной проход в верхних туннелях, которые до этого были завалены, восстановлены утраченные фрагменты кладки.

Помимо этого городские власти поменяли покрытие маршевых площадок лестницы: теперь вместо асфальта там гранит.

Общая стоимость работ по реконструкции Потемкинской лестницы составила 22,7 млн грн. при первоначально запланированных 15 млн грн (ткущий курс $1/26,28 грн).

Рядом с лестницей на склонах Приморского бульвара был разбит Стамбульский парк общей площадью 2,7 га. Эти работы стоимостью $1,5 млн профинансировали городские власти Стамбула.

Потемкинская лестница из 200 ступеней была построена в 1837-1841 годах по проекту архитектора Франца Боффо, она вела от Приморского бульвара к гавани. Позднее часть ступеней были закопаны в связи со строительством Приморской улицы. В настоящее время у лестницы 192 ступеньки.

Потемкинская лестница имеет несколько конструкторский особенностей: за счет того, что ширина ее верхнего пролета составляет 13,4 м, а нижнего 21,7 м, при взгляде на нее лестница кажется прямой. Если смотреть на лестницу сверху, то видны только площадки маршей, а если снизу - то только ступеньки. Общая длина лестницы - 142 метра.

Последний раз Потемкинская лестница капитально ремонтировалась в 1933 году. В 2006 году была разработана проектно-сметная документация, однако в связи с отсутствием финансирования работы не выполнялись.