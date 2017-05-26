Трамп пообещал решить проблему ядерной угрозы Северной Кореи

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что проблема угрозы со стороны КНДР будет решена.

"Это большая проблема. Это мировая проблема, и она будет решена на каком-то этапе. Она будет решена, можете быть уверены", - заявил Трамп журналистам на Сицилии перед встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Мы будем обсуждать (на саммите - ИФ) разные вопросы, включая, конечно же, Северную Корею, которая поглощает внимание многих из нас. Мы обсудим терроризм, но я думаю, что особое внимание мы уделим проблеме Северной Кореи", - добавил он.

В пятницу в сицилийском городе Таормина стартовал первый день саммита G7.