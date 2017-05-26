Главные новости
В миреЭстония решила выслать двух российских дипломатовСпортСергей Фурсенко назначен на пост гендиректора ФК "Зенит"ЭкономикаДефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году приблизится к $500 трлн
В мире

Трамп пообещал решить проблему ядерной угрозы Северной Кореи

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что проблема угрозы со стороны КНДР будет решена.

"Это большая проблема. Это мировая проблема, и она будет решена на каком-то этапе. Она будет решена, можете быть уверены", - заявил Трамп журналистам на Сицилии перед встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Мы будем обсуждать (на саммите - ИФ) разные вопросы, включая, конечно же, Северную Корею, которая поглощает внимание многих из нас. Мы обсудим терроризм, но я думаю, что особое внимание мы уделим проблеме Северной Кореи", - добавил он.

В пятницу в сицилийском городе Таормина стартовал первый день саммита G7.

Теги: Дональд Трамп, США, КНДР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Эстония решила выслать двух российских дипломатовЭстония решила выслать двух российских дипломатов
Причины такого решения пока неизвестныПодробнее
Число жертв нападения на автобус с христианами в Египте выросло до 35Число жертв нападения на автобус с христианами в Египте выросло до 35
Вооруженные люди в похожей на военную униформе из пулеметов обстреляли автобусы с паломникамиПодробнее
Следователь по делу Магнитского заочно арестован в ВеликобританииСледователь по делу Магнитского заочно арестован в Великобритании
Британское правосудие в сентябре 2016 года уже приговорило Павла Карпова к трем месяцам тюрьмы за отказ дать показания судуПодробнее
64% американцев назвали Россию враждебной США страной64% американцев назвали Россию враждебной США страной
За четыре года этот показатель увеличился на 24%Подробнее
Премьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его ТрампаПремьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его Трампа
"Для президента США естественно быть в первом ряду", - пояснил Душко МарковичПодробнее
Россиян призвали воздержаться от поездок в ВеликобританиюРоссиян призвали воздержаться от поездок в Великобританию
Посольство РФ в Лондоне со ссылкой на британские спецслужбы заявило о "неизбежности" новой атаки в ближайшее времяПодробнее
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГГенсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
При этом организация по-прежнему не будет принимать участия в боевых действияхПодробнее
Украинский министр опроверг планы закрыть железнодорожное сообщение с РФУкраинский министр опроверг планы закрыть железнодорожное сообщение с РФ
По его словам, сейчас прекращение пассажирских перевозок на автобусах и в поездах не рассматриваетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выставка Helirussia-20178 фото
26 мая
Выставка Helirussia-2017
Фотохроника 25 мая6 фото
25 мая
Фотохроника 25 мая
Тренировка сборной России по футболу6 фото
25 мая
Тренировка сборной России по футболу
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЭстония решила выслать двух российских дипломатовСпортСергей Фурсенко назначен на пост гендиректора ФК "Зенит"ЭкономикаДефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году приблизится к $500 трлнВ миреЧисло жертв нападения на автобус с христианами в Египте выросло до 35
Власти Германии собрались штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей
В Москве потушили пожар в автобусе на проспекте Вернадского
Трамп пообещал решить проблему ядерной угрозы Северной Кореи
Полиция сообщила о задержании "большей части" причастных к теракту в Манчестере
Военнообязанных депутатов попросили не приезжать на сборы на своих машинах
Сергей Фурсенко стал президентом "Зенита"
На пяти московских улицах с 10 июня введут одностороннее движение
Бюджетом-2017 предусмотрено увеличение ассигнований на нацбезопасность на 30 млрд руб.
Неизвестный ранил из "травмата" двух человек на детской площадке на юго-востоке Москвы
Букмекеры назвали фаворитов "Ролан Гаррос"
Лучшие фото недели
Фонтан высотой с пятиэтажный дом забил на улице Липецка
Сотрудник метеостанции на Белом море прошел 65 км подальше от надоевшей работы
В Одессе после реконструкции открыта Потемкинская лестница
Путин поручил внести в Думу законопроект о переселении из аварийного жилья
Подозреваемого в подготовке терактов в Москве арестовали на два месяца
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи