Умер политолог и экс-советник президента США Збигнев Бжезинский

Автору "Великой шахматной доски" и одному из главных идеологов внешней политики США было 89 лет

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американский политолог и государственный деятел Збигнев Бжезинский ушел из жизни в возрасте 89 лет. О его смерти в городе Фоллс Черч сообщила его дочь Мика Бжезинская, журналистка MSNBC, пишет The New York Times.

Бжезинский, уроженец Варшавы, долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. С 1977—1981 находился на посту советника по национальной безопасности президента США Джимми Картера. На государственной службе был известен работой над глобальной стратегией антикоммунизма и концепцией американской гегемонии нового типа. В книге "Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы", написанной в 1997 году, Бжезинский постулировал геополитическое могущество США — в частности, через распространение влияния в Центральной Азии и на территории бывшего СССР.

После ухода из Белого дома Бжезинский регулярно комментировал деятельность шести президентских администраций США. Он негативно отзывался о команде Дональда Трампа, чья внешняя политика, по его мнению, не имеет согласованности.