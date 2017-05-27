Что случилось этой ночью: суббота, 27 мая

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В центре Москвы полиция задержала читавшего стихи 9-летнего мальчика. Стражи порядка утверждают, что ребенок был на улице без родителей и занимался попрошайничеством. По словам отца мальчика, полицейские забрали его на глазах у мачехи. На отца ребенка составили протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию). Руководство управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы пообещало проверить действия полицейских.

- Американские СМИ выпустили ряд заявлений относительно вмешательства России в выборы в США. Так, телеканал CNN обвинил экс-главу ФБР Джеймса Коми в том, что он знал, что крайне важная информация, касающаяся расследования об электронных письмах Хиллари Клинтон, была ложной и была сфабрикована российскими спецслужбами, однако не стал предавать это огласке. В свою очередь, Хиллари Клинтон назвала сам факт увольнения Коми "попыткой сорвать и похоронить" расследование со стороны Дональда Трампа. Комитет сената конгресса США по разведке в рамках расследования запросил команду Дональда Трампа собрать и подготовить все документы, электронные письма и записи телефонных разговоров с начала президентской кампании. Газета The New York Times сообщила, что о вмешательстве Москвы в выборы готов был рассказать конгрессу российский миллиардер Олег Дерипаска. Однако взамен он требовал от Вашингтона полный иммунитет. с чем не готово было согласиться ФБР.

- В возрасте 89 лет скончался политолог, бывший советник президента США, один из идеологов Холодной войны Збигнев Бжезинский.