Главные новости
МоскваВ центре Москвы полиция задержала читавшего стихи 9-летнего мальчикаВ миреУмер политолог и экс-советник президента США Збигнев БжезинскийВ миреСМИ узнали об условиях Дерипаски для дачи показаний сенату США
В мире

Что случилось этой ночью: суббота, 27 мая

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В центре Москвы полиция задержала читавшего стихи 9-летнего мальчика. Стражи порядка утверждают, что ребенок был на улице без родителей и занимался попрошайничеством. По словам отца мальчика, полицейские забрали его на глазах у мачехи. На отца ребенка составили протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию). Руководство управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы пообещало проверить действия полицейских.

- Американские СМИ выпустили ряд заявлений относительно вмешательства России в выборы в США. Так, телеканал CNN обвинил экс-главу ФБР Джеймса Коми в том, что он знал, что крайне важная информация, касающаяся расследования об электронных письмах Хиллари Клинтон, была ложной и была сфабрикована российскими спецслужбами, однако не стал предавать это огласке. В свою очередь, Хиллари Клинтон назвала сам факт увольнения Коми "попыткой сорвать и похоронить" расследование со стороны Дональда Трампа. Комитет сената конгресса США по разведке в рамках расследования запросил команду Дональда Трампа собрать и подготовить все документы, электронные письма и записи телефонных разговоров с начала президентской кампании. Газета The New York Times сообщила, что о вмешательстве Москвы в выборы готов был рассказать конгрессу российский миллиардер Олег Дерипаска. Однако взамен он требовал от Вашингтона полный иммунитет. с чем не готово было согласиться ФБР.

- В возрасте 89 лет скончался политолог, бывший советник президента США, один из идеологов Холодной войны Збигнев Бжезинский.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
СМИ узнали об условиях Дерипаски для дачи показаний сенату СШАСМИ узнали об условиях Дерипаски для дачи показаний сенату США
В обмен на информацию о "вмешательстве" РФ в американские выборы миллиардер потребовал полный иммунитетПодробнее
Умер политолог и экс-советник президента США Збигнев БжезинскийУмер политолог и экс-советник президента США Збигнев Бжезинский
Автору "Великой шахматной доски" и одному из главных идеологов внешней политики США было 89 летПодробнее
Комитет по разведке запросил у команды Трампа все документы с июня 2015 годаКомитет по разведке запросил у команды Трампа все документы с июня 2015 года
Документы запрошены в рамках расследования приписанного России вмешательства в выборы 2016 годаПодробнее
СМИ Эстонии сообщили о причинах высылки российских дипломатов из страныСМИ Эстонии сообщили о причинах высылки российских дипломатов из страны
Эстонский телеканал утверждает, что причиной стал инцидент с мэром одного из эстонских городовПодробнее
CNN обвинил Коми в сокрытии вмешательства РФ в предвыборную кампанию КлинтонCNN обвинил Коми в сокрытии вмешательства РФ в предвыборную кампанию Клинтон
Экс-директор ФБР знал о сфабрикованной Россией информации в деле Клинтон, но не стал ее опровергать, утверждают СМИПодробнее
По делу о теракте в Манчестере арестован подозреваемыйПо делу о теракте в Манчестере арестован подозреваемый
Количество подозреваемых выросло до девятиПодробнее
В Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении РоссииВ Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении России
"Мне кажется, что президент ясно заявлял, как русские могут добиться снятия санкций", - сказал высокопоставленный представитель Белого домаПодробнее
Эстония решила выслать двух российских дипломатовЭстония решила выслать двух российских дипломатов
Причины такого решения пока неизвестныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 мая5 фото
26 мая
Фотохроника 26 мая
Лучшие фото недели10 фото
26 мая
Лучшие фото недели
Выставка Helirussia-20178 фото
26 мая
Выставка Helirussia-2017
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ центре Москвы полиция задержала читавшего стихи 9-летнего мальчикаВ миреУмер политолог и экс-советник президента США Збигнев БжезинскийВ миреСМИ узнали об условиях Дерипаски для дачи показаний сенату СШАВ миреСМИ Эстонии сообщили о причинах высылки российских дипломатов из страны
Профессия: сказочник
Два землетрясения произошли на границе Киргизии с Таджикистаном
Что случилось этой ночью: суббота, 27 мая
Космодром Байконур начали готовить к запуску "Союза"
Российские самолеты уничтожили колонну боевиков ИГ в Сирии
Пять человек погибли в результате столкновения автомобилей под Барнаулом
СМИ узнали об условиях Дерипаски для дачи показаний сенату США
Умер политолог и экс-советник президента США Збигнев Бжезинский
Работы по благоустройству Тверской улицы начались в Москве
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи