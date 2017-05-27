Корабли ВМФ России отработали в Средиземноморье атаку условной подводной лодки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Атаку условной подводной лодки с выполнением стрельб реактивными глубинными бомбами отработали в ходе учений в Средиземном море корабли дивизии надводных кораблей Черноморского флота с силами постоянного соединения ВМФ в дальней морской зоне, сообщает Минобороны РФ.

"Учения завершены. Корабли отработали атаку условной подводной лодки с выполнением стрельб реактивными глубинными бомбами", - сказано в сообщении пресс-службы ЧФ, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

Далее корабли ЧФ "продолжат выполнять задачи по плану командования соединения ВМФ в Средиземном море", говорится в пресс-релизе.

Перед отработкой этого элемента учений прошли тренировки по организации противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны, отработки встречного морского боя, сторожевой корабль "Сметливый" выполнил ракетную стрельбу комплексом "Волна" по воздушной мишени. "Позднее "Сметливый" совместно с фрегатами "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" поразил огнем корабельной артиллерии морскую цель", - сказано в сообщении.

Ранее штаб ЧФ сообщил, что в рамках учений отрабатывались навыки взаимодействия при отражении атаки условного противника. Фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" в составе корабельной ударной группы условно атаковали большие десантные корабли "Николай Фильченков", "Азов" и "Цезарь Куников", которые совместно с экипажем сторожевого корабля "Сметливый" отработали действия по совместному отражению атаки условного противника.