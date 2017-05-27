В боях с боевиками ИГ в Ираке погиб иранский генерал

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Один из высокопоставленных командующих Корпусом Стражей Исламской революции, иранский генерал Шаабан Насири погиб западнее Мосула в боях с боевиками "Исламского государства" (ИГ, группировка, запрещенная в России), сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя иракских властей.

По словам собеседника агентства, Насири, один из советников командующего элитным иранским подразделением "Аль-Кодс" Касема Солеймани, был убит накануне вечером.

В Ираке Насири был советником в Иракских народных мобилизационных силах - большей частью шиитском вооруженном формировании.