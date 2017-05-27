Сеул направил военных к побережью Сомали из-за пропавшего судна

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейская армия направила морское подразделение по борьбе с пиратством в район у сомалийского побережья, где, как сообщалось ранее, могло быть захвачено рыболовецкое судно с гражданами Южной Кореи в команде, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на представителя министерства обороны Южной Кореи.

Представитель МИД Южной Кореи в свою очередь сообщил агентству, что к поисковой операции также привлечены патрульные самолеты из Индии, Германии и Японии.

Ранее сообщалось о потере контакта с зарегистрированным в Монголии судном, которое принадлежит живущему в ЮАР бизнесмену-выходцу из Южной Кореи. Перед потерей контакта у побережья Сомали с судна сообщили о приближении к нему неопознанных катеров. Капитан судна, главный инженер и боцман на судне, по информации южнокорейского МИД, - граждане Южной Кореи.