В Афганистане в теракте с участием смертника погибли около 20 человек

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Не менее 18 человек погибли в результате нападения смертника на конвой сил безопасности в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на афганское МВД.

По словам пресс-секретаря ведомства, которого цитирует агентство, хотя целью смертника, находившегося за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля, были сотрудники сил безопасности, жертвами стали, в основном, гражданские лица.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял, отмечает агентство.