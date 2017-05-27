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В Афганистане в теракте с участием смертника погибли около 20 человек

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Не менее 18 человек погибли в результате нападения смертника на конвой сил безопасности в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на афганское МВД.

По словам пресс-секретаря ведомства, которого цитирует агентство, хотя целью смертника, находившегося за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля, были сотрудники сил безопасности, жертвами стали, в основном, гражданские лица.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял, отмечает агентство.

Теги: Афганистан
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