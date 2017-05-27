Группу "Иванушки International" не пустили на Украину из-за поездок в Крым

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Группе "Иванушки International" запретили въезд на Украину из-за посещения ее участниками Крыма, сообщил в субботу "Интерфаксу-Украина" официальный представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Они прилетели в среду из Астаны в Борисполь. Но поскольку есть информация о незаконном посещении ими Крыма, пограничники приняли решение запретить им въезд в Украину", - рассказал он.

Ранее российские СМИ со ссылкой на солиста "Иванушек" Андрея Григорьева-Аполлонова сообщали о запрете группе въезда на Украину. Исполнитель рассказал, что их не пропустили в аэропорту "Борисполь". Группа собиралась на частный концерт в Киев.