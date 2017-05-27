Программа AlphaGo со счетом 3-0 обыграла сильнейшего игрока в го

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Компьютерная программа AlphaGo, разработанная британской компанией DeepMind, выиграла третью и финальную партию в го у сильнейшего игрока мира Кэ Цзе. Как сообщает The Verge, программа больше не будет участвовать в подобных соревнованиях.

Создатели программы не планируют выпускать ее для широкого круга пользователей.

Изначально алгоритм не учили играть и выигрывать в го — нейросеть самостоятельно обучалась игре на примере реальных партий. Всего AlphaGo за период обучения обработала 30 млн комбинаций, что позволило ей выработать аналог интуитивной игры у человека. Также программа использует и традиционный для компьютерных программ метод перебора наилучшего хода для разрешения локальных ситуаций на доске.

Ранее AlphaGo, использующая так называемые "сети значений" для оценки положения камней го на доске и "сети правил" для выбора ходов, обыграла другие программы в 99,8% партий.

В марте 2016 года программа AlphaGo нанесла поражение другому известному игроку Ли Седолю. Компьютер выиграл четыре из пяти игр.