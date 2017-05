В Лондоне посетителей театра The Old Vic эвакуировали во время спектакля

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сотни людей эвакуированы в субботу прямо во время спектакля из лондонского театра The Old Vic, сообщает агентство Associated Press.

Со ссылкой на очевидцев агентство сообщает, что полиция установила вокруг театра кордон. Внутри здания театра работают полицейские.

Никаких других деталей происходящего пока нет.