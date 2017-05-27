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Что произошло за день: суббота, 27 мая

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Италии завершился саммит "большой семерки". Как следует из итогового коммюнике, лидеры G7 приняли решение увязать возможность отмены санкций в отношении России с выполнением минских соглашений.

- Московская полиция пояснила, что ребенок, которого накануне вечером задержали полицейские в центре города, занимался попрошайничеством, в отношении его отца составлен административный протокол.

- Фильм "Теснота" российского режиссера Кантемира Балагова получил на 70-м Каннском кинофестивале приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

- В центре Москвы прошел согласованный митинг противников программы реновации в центре Москвы. В нем приняли участие около тысячи человек.

- Акционеры Альфа-Банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан подали иск против BuzzFeed за публикацию неподтвержденного досье, согласно которому они имели отношение к предполагаемому плану российских властей повлиять на исход выборов в США.

- Два истребителя ВВС Великобритании поднимались в воздух по тревоге, предположительно, из-за российских военных самолетов. Российское Минобороны сообщало, что бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева и Норвежского морей.

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